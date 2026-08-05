■第108回全国高等学校野球選手権大会第1日1回戦・札幌日大 1ー3 仙台育英（5日、阪神甲子園球場）開幕戦となった一戦は仙台育英（宮城）が札幌日大（南北海道）を破り、2年連続で初戦突破を決めた。試合は3回に2番・斎藤駿多（2年）の適時打で先制。さらに4回には4番・田山纏（3年）に大会第1号となるソロ本塁打が飛び出し2点目を挙げた。中盤に1点差に迫られるも8回裏に5番・高岡龍一（2年）の一打で貴重な3点目を奪った仙台育