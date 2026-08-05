モスクワ共同】ロシア国防省は4日、海軍の太平洋艦隊（司令部ウラジオストク）が日本海やオホーツク海、太平洋北西部で沿岸防衛演習を実施するために、艦艇群が大規模な移動を始めたと発表した。インタファクス通信によると演習は数週間にわたり行われ、計約60隻の艦艇や潜水艦のほか、計約30機の航空機やヘリコプター、無人機が参加し、兵員約1万3千人が動員される。高精度兵器や最新の軍事装備の総合的な運用の課題を検証