女性に性的暴行を加えた罪などに問われているお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告に検察は懲役7年を求刑しました。斉藤慎二被告は2024年7月、東京・新宿区の駐車場のロケバスの中で20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われています。これまでの裁判で、斉藤被告は女性について「『トリオの中で一番好き』と言っていたので、好意を持ってくれていると思った」などと話し、無罪を主張しています。き