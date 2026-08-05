大阪・河内長野市の路上で刃物を持った男に警察官が発砲し、男は死亡しました。警察によると4日午後7時ごろ、大阪・河内長野市の路上で、「包丁を持った血だらけの男が暴れている」と通報がありました。駆け付けた警察官が男に刃物を捨てるよう説得したところ、制止を聞かずに男が近づいてきたため発砲し、男が倒れたところを公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。警察官は空に向けて威嚇射撃したあと再び発砲していて、銃弾は