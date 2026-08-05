大リーグのトレードデッドライン（期限）が日本時間4日午前7時に終了した。【もっと読む】「投手の墓場」で好投する菅野智之の価値 僕が日本人史上2人目の本塁打を打ったのもクアーズフィールドドジャースのタリク・スクーバル（前タイガース）、レイズのフレディ・ペラルタ（前メッツ）ら大物投手が新天地に移籍した中、日本人で唯一、トレードの可能性があったロッキーズ・菅野智之（36）は移籍先がまとまらず、残留が決まっ