ラグビー日本代表の姫野和樹（32）が熊本地震の被災地へ300万円を寄付したことを5日までに自身のXで明かした。姫野は4日に自身のXで「この度は先日の熊本地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます」と伝えるとともに「被災地の復興を願い、微力ながら300万円寄付させて頂きました」と明かした。また「みんなで熊本の皆様に寄り添い、ワンチームで乗り越えていきましょう」と呼びかけ「そして、ラグビ