大阪市中央区のカラオケ店で覚醒剤を持っていたとして、大阪府警は今月5日、ベトナム人の男ら8人を逮捕・送検したと発表しました。 覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕・送検されたのは、ベトナム国籍の住居不定、無職のファン・ヴァン・フイ容疑者（23）や京都市山科区の建設作業員、グエン・トゥアン・ダット容疑者（23）ら8人です。 8人は今年6月28日午前1時45分ごろ、大阪市中央区西心斎橋2丁目のビル4階にあるカラオケ店の部屋で