《この度の地震並びにその後に発生した爆発事故により、イオンモール熊本で勤務する当社従業員2名の尊い命が失われる事態となりました》8月3日、公式サイトでこう声明を発表したのは、コスメや雑貨を扱う株式会社ハビタ（所在地：熊本県熊本市）。九州を中心に店舗を展開しており、7月28日に震度7の地震が発生した熊本には最多となる7店舗を出店している。地震発生から約1時間後に爆発事故のあった「イオンモール熊本」（嘉島町）