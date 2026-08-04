“CM女王”の川口春奈（31＝写真）が8月2日に自身のインスタで、サッカー北中米W杯で主将を務めた板倉滉（29）との「授かり婚」を報告し、祝福と驚きの声が入り混じっている。もちろんSNS上は《可愛い赤ちゃんが産まれるだろうな。運動神経良さそう》《年齢的にもいいタイミングじゃないですか》と、祝福ムードに包まれているが……。【もっと読む】川口春奈&板倉滉もそう？ なぜ格差婚はつまづき、同格婚は続くのか「2人の