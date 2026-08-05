三重県の「鳥羽水族館」では、珍しい鮮やかな青色のカエルが展示されています。 【写真を見る】珍しい“青色のカエル”発見 通常は緑色のニホンアマガエル 畑で見つけた夫婦が寄贈 三重･鳥羽水族館で展示 青色のカエルは、国内に広く生息する「ニホンアマガエル」で、通常体の色は緑色ですが、鳥羽水族館によりますと、このカエルは3層ある色素の層のうち1番上の色素に異常があり、青色になったということです。 三重･玉城町の