福岡市の遊歩道で去年8月、面識のない女性にわいせつな行為をしたとして、49歳の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、福岡市の自称アルバイト、永井信次容疑者（49）です。警察によりますと、永井容疑者は去年8月、福岡市東区多々良の遊歩道で、面識のない26歳の女性の首を背後から腕で絞めて引き倒し、体を触るなどした疑いです。警察の調べに対し、容疑を一部否認しています。 また、福岡県久留米市