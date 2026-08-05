山火事が発生したギリシャの首都アテネ近郊。現場で消火活動を行うヘリ2機が衝突する事故が発生した。【映像】ヘリ2機が空中で衝突する瞬間（実際の様子）7月31日に発生した後、山林地帯まで広がり、約500人の緊急対応要員と23機の航空機が投入され、消火活動が行われた。炎はギリシャの首都周辺地域へとさらに深く入り込み、新たな避難を余儀なくされている。現地の消防当局者によると、火災現場では強風により上空からの