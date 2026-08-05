高速バス「WILLER EXPRESS」の運行開始20周年を記念して、感謝を込めた「20周年スペシャルキャンペーン」第1弾が、8月5日より始まった。【画像】WILLER EXPRESS「1km5円セール」「20周年GOGOセール」などビジュアル高速バス「WILLER EXPRESS」は、2026年7月に運行開始20周年を迎えた。20周年イヤーでは、「20年の感謝を、次の20年の挑戦へ。」をテーマに、年間を通じてグループ横断でさまざまな企画を展開する。第1弾は、人