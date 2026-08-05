アメリカとイランによるホルムズ海峡の通航再開に向けた暫定合意について、トランプ大統領は、早ければ5日か6日にも成立する可能性があるとの見方を示しました。トランプ大統領：あすか、その翌日にも実現する可能性がある。大きな進展があった。交渉は非常に順調だ。トランプ氏は4日、イランとの交渉について「48時間以内に分かる」と述べ、交渉が順調に進んでいると強調しました。一方、イランが合意しなければ、「非常に激しい