些細な言い回しや言葉遣いが思わぬ火種となる昨今。各企業の広報担当者は波風を立たせぬようなキャンペーンやSNS運用等、細心の注意を払っていることだろう。【写真】「たしかにその通り」物議を醸した『松のや』の対応『松のや』に見る企業対応の難解さ7月30日、松屋フーズホールディングスが運営するとんかつ専門店『松のや』が、SNSでの声を受け、キャンペーン名を変更したが、この対応が物議を醸すことに。「7月29日に『松