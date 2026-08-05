自転車で追い抜きざまに、歩行中の女性の胸を触るわいせつな行為をしたとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。警視庁によりますと、ベトナム国籍のチン・バン・フン容疑者（25）はことし6月、東京・中野区の路上で20代の女性の胸を触った疑いがもたれています。チン容疑者はフードデリバリーのボックスを積んだ自転車に乗り、追い抜きざまに女性にわいせつな行為をしたとみられています。調べに対しチン容疑者は容疑を否認し