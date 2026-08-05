子どもへのわいせつな行為などで保育士登録を取り消された人の情報をまとめた国のデータベースについて、保育所など少なくとも6000の施設で活用されていなかったことが分かりました。このデータベースには、子どもへの性暴力などを理由に保育士登録を取り消された117人（4月時点）が登録されています。採用する際は確認することが義務付けられていますが、こども家庭庁の調査によりますと、6010の施設や事業者がユーザー登録を「し