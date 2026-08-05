熊本地震で煙突が倒壊し、9人が死亡した日本製紙が午後3時から会見を開きました。以下、会見の内容です。 瀬邊明 社長 ・今回の地震で、従業員6人、協力会社と取引会社の従業員3人の9人が亡くなった。・本当に悲しく残念な事態となった。この事態を極めて重く受け止めている。・被害の全容および原因に関わる調査は、外部の学識経験者、専門家を含めた調査体制の構築を進めている・復旧、操業再開の見通しには、被害状況の一定の