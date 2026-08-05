NEWSの増田貴久が、「ゴチになります」収録現場でのナインティナイン矢部浩之の様子について言及し、話題となっている。

「8月4日放送のニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』は、パーソナリティーのナイツが夏休みのため、矢部さんが代打として登場しました。そのゲストとしてやってきたのが増田さんだったのです」（芸能記者）

話題は自然と、『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気コーナー「ゴチになります」での共演エピソードに。増田はその舞台裏を明かした。

「まず矢部さんは『ゴチ』での増田さんについて、『まっすーが（ボケを）いっぱい頑張って仕掛ける』ものの、『なかなかのスベリ具合を見せる』と指摘。それが『どんどん面白くなってくる』とも称賛しました。

ただ、増田さんは、こうした役回りを求められていないのではと、矢部さんに本気で相談するときもあったというのです。その悩みに対し、矢部さんは、『まっすーはまっすーのままでいいから、好きなだけやって。まっすーがスベってもぜんぶ助けるから』と声をかけられたというのです。

しかし、増田さんは、『全部助ける』と約束してくれたはずの矢部さんについて、『（いま）ちょっと違う気がしてます』と告白。『たまに矢部さんなんて思考停止しているときがありますから。俺がバーッってしゃべって、パッて横見たらジビエ食べているときがある』とも暴露したのです」（同前）

増田を「助ける」と言いながら食事に夢中になる矢部の “まさかの素顔” に、Xでは

《まっすーのすべり芸はほんまにやめてほしいよ… 矢部さんもう止めるかフォローお願いします…》

《矢部さんこれからもまっすーのボケ拾いまくってください》

など、矢部が対応することを願う声が寄せられている。

「増田さんが相談を持ちかけたのは、矢部さんとの飲み会のときだったそうです。2020年1月から『ゴチ』メンバーになって6年。悩みを打ち明けられるくらい距離が近くなっていることがわかり、ファンも安堵する一方、増田さんが野放しになって、ただスベる姿を見させられているのはファンにとっても複雑なようです」（芸能プロ関係者）

そんな「ゴチ」ではナイナイの立ち回りをめぐって視聴者の不満もくすぶっている。

「7月30日放送回では、霜降り明星・せいやさんが積極的に共演者にツッコミを入れる一方、MCのナイナイの2人が薄口な反応に終始し、一部視聴者から “傍観者のよう” といった感想が寄せられていました。

かねてから、増田さんの『ゴチ』でのポジションと、周囲からのフォローのなさに違和感を覚えるファンも少なくなかったようですが、今回、そんな収録現場での空気の重さを裏づけるような証言が飛び出したことは、今後も波紋を呼びそうです」（同前）

毎年メンバーが入れ替わる「ゴチ」だからこそ、それぞれの個性を引き出すのもMCの役目だ。増田の持ち味を引き出せるかどうかが、ナイナイの腕の見せどころなのだが……。