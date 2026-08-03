昨今、交際相手を探す「マッチングアプリ」で知り合ったカップルは珍しくもなんともない。それほど、「SNSでの絆」が世間に浸透しているのだ。しかし酸いも甘いもかみ分けた70代の男性は、その絆を信じてコロリと騙された。相手は九州から出てきた女子大生。詐欺と分かって告訴した末に彼女は逮捕されたが、男性の心は、いまもなお揺れていた。＊＊＊【写真を見る】「愛してる」「ぎゅってしたい」「10万円ほしい」…女子大生