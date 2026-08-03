東北を代表する夏祭り「青森ねぶた祭」が2日、開幕しました。【映像】「ちいかわ」のねぶたも初登場！会場の様子初日の2日は大型ねぶた16台などが太鼓や笛の音を響かせながら、青森市の中心街を勇壮に練り歩きました。今年は人気キャラクター「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』のねぶたも大型ねぶたの「前ねぶた」として登場し、子どもたちを楽しませました。沿道には大勢の観客が詰めかけ、ハネトの掛け声