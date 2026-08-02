歴代最高のシーズンを驀進中「３年ぶりの二刀流でのフル回転を果たした今季の前半戦は、ドジャースの大谷翔平（32）にとって、歴史的な４ヵ月間だったと言えるでしょう。投手としては85.2イニングを投げ、防御率は1.79、８勝２敗と圧倒的な成績。打者としても、ホームランこそ22本とスローペースですが、昨年を上回る打率.287 を記録し、ＯＰＳはリーグ３位の.930 。歴代最高のシーズンを過ごしています（数字は7月21日時点）」（