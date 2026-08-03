「大切なみんなに支えられている、と改めて実感させていただいた3日間でした」女優の広末涼子が7月27日、Instagramを更新し、自身の誕生日である18日および24日、25日に都内でおこなったバースデーライブ「広末涼子 Best Day Ever〜Crescent River」の感想を公開した。チケットは発売当日に完売するなど当初から勢いがすさまじく、ライブは大盛況のうちに幕を閉じた。「ライブでは、デビュー曲の『MajiでKoiする5秒前』や『summe