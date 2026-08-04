ポルトガル2部ペナフィエルに期限付き移籍していたMF安斎颯馬（23）がFC東京に復帰することが3日、分かった。複数の関係者の話によると、4日からチームの練習に合流するという。初の海外挑戦となったペナフィエルではデビュー戦で得点するなど主力として活躍。14試合1得点で、チームの2部残留の原動力となった。今夏にステップアップを目指し新天地への移籍も探ったが、かなわず。再び青赤で研さんを積む決断に至った。