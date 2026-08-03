社会現象を巻き起こしたTBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンが、毎週日曜の放送のたびにネットをざわつかせている。2026年8月2日に放送された第12話でも衝撃の展開が続き、放送後に公開された第13話の予告映像には多くのコメントが寄せられた。ファンの間では、物語の鍵を握る人物をめぐる考察合戦が過熱している。疑いの目が寄せられている人物は？毎週高視聴率を記録している日曜劇場『VIVANT』。8月2日に放送された第12話では、