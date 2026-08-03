立ちのぼる炎と煙。今月1日、南米ペルーで小型機が墜落する事故がありました。地元メディアなどによると、世界遺産ナスカの地上絵」を見物するために上空を遊覧飛行していたということです。この事故で小型機に乗っていた観光客と操縦士、副操縦士の13人全員が死亡。離陸して50分後、管制塔に緊急事態を伝えてから連絡が途絶えたということで、地元当局が事故の原因を調べています。