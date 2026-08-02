ユーチューバー・てんちむ（32）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第2子妊娠を発表した。動画の冒頭で「なんかさ、妊娠すると、妊娠糖尿病っていう検査やるじゃないですか。最近受けたんですよ。で、そしたら見事に引っかかって再検査してきたんですけど。多分ね、絶対引っかかってると思う。ということで、第2子妊娠してます」と発表した。父親については「今、青汁ベビーを妊娠してます」と「青汁王子」こと実業家・