◆第１０８回全国高校野球選手権青森大会▽決勝青森山田５×―４弘前学院聖愛＝延長１０回タイブレーク＝（２２日・弘前）今春王者の青森山田は昨年王者の弘前学院聖愛との打撃戦を制し、２年ぶり１３度目の頂点に立った。５回まで相手エース・水木海志（３年）にわずか３安打と苦しんだが、６回１死一、二塁から遊ゴロ併殺を狙った相手の送球ミスの間に初得点。７回は２死二塁から３連打で３点を返して同点に追いついた