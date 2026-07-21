「5大商社の一部は当期純利益が1兆円の大台に乗ろうとしている」日本経済が停滞した「失われた30年」でビジネスモデルを激変させて急成長を遂げ、「ホルムズ海峡封鎖」にも動じない、三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、丸紅、住友商事の5大商社。専門家や現役社員の証言を重ね合わせることで、その“強さ”の秘密を探りたい。（2026年7月13日に「新潮QUE」で配信した記事をもとに再構成しました）＊＊＊「ここ最近、5大商社の一