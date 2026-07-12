茨城・筑西市で11日、84歳の女性がひき逃げされ死亡した事件で、警察は26歳の男を逮捕しました。近隣住民：ドンって音を聞いて出てきて、人が倒れてて心臓マッサージをしていた。秋元秀基容疑者（26）は11日午後、筑西市の県道で軽ワゴン車を運転中、横断歩道を渡っていた谷中登茂子さん（84）をはねて死亡させ、そのまま逃走した疑いがもたれています。警察が逃げた車の行方を追っていたところ、隣の結城市内でフロントガラスが割