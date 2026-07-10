東京の最低気温（10日）は23.3度だった。実はこれが今年一番高い最低気温。つまり、今年はまだ熱帯夜がない。2025年は7月10日までに最低気温25度以上の熱帯夜が9日あった。2024年は5日で、さかのぼると7月10日までにゼロだったのは5年前の2021年である。原因としては、夏の太平洋高気圧が西日本では強まっているが、関東付近ではまだ強くないためだ。ところがこの太平洋高気圧が来週は関東も覆い始める見込みで、いよいよ寝苦しい