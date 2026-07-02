《なんでツアー前に発表したんだと亀梨担のお友達が大荒れしておりますが、3日後の現場を目前に意味不明な理由で即日脱退しその後結婚した中島裕翔のオタクを見てみんな元気になってほしい》――元Hey！Say！JUMPの中島裕翔（32＝写真）のファンというXのポストが先日、大バズりしていた。【もっと読む】亀梨和也＆田中みな実がゴールイン！ 昨年の破局説に亀梨ファンは一時“安堵”も…突然訪れた「ツラい現実」《亀梨》とはもち