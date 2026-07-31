「意外かもしれないけれど、亀梨くんのほうがガチ惚れなんです。田中さんのほうがどこか慎重になっていました。発表の前に内々に報告をもらいましたが、その文面がひたすら上機嫌だったのは彼のほうですから」（広告代理店関係者）【画像】バストを肘で隠した“肘ブラ”セミヌードで…美しすぎると話題になった田中みな実の表紙を見る亀梨和也（40）と田中みな実（39）の結婚が発表されたのは、6月29日。まずは亀梨和也のファン