ソロアイドルの道を歩み出した亀梨和也（40）に暗雲が立ち込めてきた。【写真】田中みな実“まんまるE乳”も筋金入り！アッパレのあざとさ亀梨は、2025年3月末をもってKAT-TUNとしての活動を終了し、STARTO社から独立。7月8日にはソロ初となるオリジナルアルバム「WAVE」をリリースした。オリコンの7月20日付「週間アルバムランキング」で、同作の推定売上は2.6万枚で3位にランクインはしたものの、どうもパッとしない。STAR