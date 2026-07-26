7月26日までに、美容研究家の大谷真理子氏がInstagramを更新。女優の田中みな実とのオフショットを公開したのだが、その写真をめぐって波紋が広がっている。大谷氏は、《先日田中みな実ちゃんが私のお誕生日をお祝いしてくれました》とつづり、田中のはからいで誕生日会がおこなわれたことを報告。ティファニーカフェで食事した際の写真を複数、添えたが、そのなかのある写真に注目が集まった。「淡いブルーのワンピースに白い