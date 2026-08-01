元放送作家の長谷川良品氏が７月３１日に自身のユーチューブチャンネルを更新。著名人が被災地への寄付を表明することについて持論を語った。令和８年熊本地震では、ミュージシャンのＹＯＳＨＩＫＩや元「ＫＡＴ−ＴＵＮ」の亀梨和也、「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」の大森元貴など著名人が続々と寄付を表明している。長谷川氏は、著名人の寄付について「こういう報道があるとすぐに偽善だなんだと揶揄する人がいますが