ANAは1日、同社とポケモンの30周年特別企画として、特別塗装機『ポケモンジェット 赤』が29日に初便就航すると発表した。28日にはお披露目イベントも行われる。【写真】「緑」もある！センス抜群な『ポケモンジェット』『ポケモンジェット 赤』は特別企画の第一弾。お披露目イベントは、羽田空港ANA格納庫で行われる。■29日の特別塗装機『ポケモンジェット 赤』初便ダイヤNH243（羽田発―福岡着）08:15発、10:00着NH248（福岡