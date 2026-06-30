出産した赤ちゃんの遺体を2度にわたって遺棄した罪に問われた女の初公判が開かれ、女は起訴内容を認めました。 起訴状によりますと、大阪市北区の風俗店従業員・山地里美被告（35）は今年1月から4月にかけ、出産した赤ちゃんの遺体をビニール袋に入れるなどして放置し遺棄した罪に問われています。 29日の初公判で山地被告は「間違いはありません」と起訴内容を認めました。 検察は、冒頭陳述で「妊娠検査薬で陽性反応が