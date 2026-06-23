【モデルプレス＝2026/06/23】女優の木村多江が6月21日、自身のInstagramを更新。父親との幼少期ショットを公開した。【写真】55歳女優「目元がそっくり」父親顔出しの幼少期ショット◆木村多江、父親に抱かれた幼少期ショット公開木村は「＃fathersday」とハッシュタグを添え、父親が自身を抱いている幼少期の頃の親子ショットを公開。「お父さんがいたから今の私がいる。お父さんが長く生きられなかった分リレーバトンをもらった