木村多江、父親に抱っこされた幼少期ショット公開「目元がそっくり」「お父様かっこいい」
【モデルプレス＝2026/06/23】女優の木村多江が6月21日、自身のInstagramを更新。父親との幼少期ショットを公開した。
【写真】55歳女優「目元がそっくり」父親顔出しの幼少期ショット
木村は「＃fathersday」とハッシュタグを添え、父親が自身を抱いている幼少期の頃の親子ショットを公開。「お父さんがいたから今の私がいる。お父さんが長く生きられなかった分リレーバトンをもらったから走るよ。ありがとう」と亡き父親への想いをつづっている。
この投稿に、ファンからは「優しそうで素敵なお父様」「写真宝物ですね」「お父様かっこいい」「幼い頃から美人」「面影がある」「目元がそっくり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】55歳女優「目元がそっくり」父親顔出しの幼少期ショット
◆木村多江、父親に抱かれた幼少期ショット公開
木村は「＃fathersday」とハッシュタグを添え、父親が自身を抱いている幼少期の頃の親子ショットを公開。「お父さんがいたから今の私がいる。お父さんが長く生きられなかった分リレーバトンをもらったから走るよ。ありがとう」と亡き父親への想いをつづっている。
◆木村多江の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「優しそうで素敵なお父様」「写真宝物ですね」「お父様かっこいい」「幼い頃から美人」「面影がある」「目元がそっくり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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