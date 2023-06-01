女子日本代表は21日（日）、バレーボールネーションズリーグ2026女子の予選ラウンドでイタリア代表と対戦し、セットカウント0-3（21-25、23－25、18-25）で敗れた。 20日のドミニカ共和国代表戦で大会初の黒星を喫した日本。そのドミニカ共和国戦には出場せず、1試合空いた中での出場となったキャプテンでアウトサイドヒッターの石川真佑が試合後に『U-NEXT』のインタビューに応