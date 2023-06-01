女子日本代表は21日（日）、バレーボールネーションズリーグ2026女子の予選ラウンドでイタリア代表と対戦し、セットカウント0-3（21-25、23－25、18-25）で敗れた。

20日のドミニカ共和国代表戦で大会初の黒星を喫した日本。そのドミニカ共和国戦には出場せず、1試合空いた中での出場となったキャプテンでアウトサイドヒッターの石川真佑が試合後に『U-NEXT』のインタビューに応じた。

石川はチーム最多の12得点を挙げるも、サーブレシーブで苦しむ場面が多く見られた。チーム全体の守備について、「ショートサーブに自分たちが対応しきれていなくて崩されてしまい、自良い状況を作ることができなかったと感じています」と反省点を話し、「ショートサーブがすごく多くて、ミドル（ブロッカー）が取るところや、後ろから声を掛けて取るところが曖昧になってしまったケースが多かった。そこをもっと早く修正していければ良かったと思います」と悔やんだ。ただ、イタリアのサーブはコート内ではかなりの脅威だったようで、「回転がしっかりかからずに無回転で来たりするので、Aパス（セッター付近に返るパス）よりもとにかくキープをして自分たちのコート内に収める」ことを意識していたという。

6連勝からの2連敗で6勝2敗となった日本。予選ラウンド第3週はホームである日本で戦う。1週間の休養週を挟んでの戦いとなるが、「フィリピンラウンド2勝2敗で、2試合連続で負けてしまっているんですけど、大阪ラウンドで良い入りができるように、選手の中でしっかりとコミュニケーションをとって修正し、時間が限られている中でコンディションも含めてもう一回1からリセットして皆さんに良いパフォーマンスをお見せできるように準備していきたいと思います」とキャプテンは意気込んだ。

次戦、日本は7月8日（水）19:20より、日本ラウンドの初戦で強豪ブラジル代表と対戦する。