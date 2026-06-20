面白い寝姿の子猫が可愛くて癒されると話題です。動画には「完全に安心しきった寝方ですね」「苦しくないか？って聞きたくなる寝姿ｗ」等のコメントが寄せられ8.4万回以上再生されているようです。 【動画：保護から40日目の子猫→寝ている姿を見てみると…もはや芸術的な『ほほえましい光景』】 芸術的!?子猫の変わった寝姿 YouTubeチャンネル「chiko channel」に投稿されたのは、投稿主さんが保護した子猫の姿です。保護