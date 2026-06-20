面白い寝姿の子猫が可愛くて癒されると話題です。動画には「完全に安心しきった寝方ですね」「苦しくないか？って聞きたくなる寝姿ｗ」等のコメントが寄せられ8.4万回以上再生されているようです。

【動画：保護から40日目の子猫→寝ている姿を見てみると…もはや芸術的な『ほほえましい光景』】

芸術的!?子猫の変わった寝姿

YouTubeチャンネル「chiko channel」に投稿されたのは、投稿主さんが保護した子猫の姿です。保護して40日目だという子猫は、投稿主さんの前で爆睡する姿を見せてくれたそう。この時は寝姿がかなり個性的で、投稿主さんも驚いてしまったのだとか。

前足をまっすぐ伸ばし、体をねじったような格好で眠る子猫。「苦しくないのか？」と投稿主さんは思わずツッコミを入れてしまったそうですが、子猫はすやすやと気持ちよさそうに眠っていたそうです。思わず見入ってしまう、可愛くて面白い寝姿の子猫でした。

チコちゃんとの出会い

この子猫のお名前はチコちゃんといい、投稿主さんが生後2ヶ月程の子猫の時に保護したそうです。家の前にあるレンタル倉庫の床下でチコちゃんを発見したという投稿主さん。コンビニでキャットフードを買ってきて床下に投げ入れるもののチコちゃんは威嚇して出てこなかったそう。

その後は段ボールの中に餌を入れる作戦に変更しやっとのことで保護したといいます。保護するまでに夜中から翌日までかかり、投稿主さんは寝不足になりながらもなんとかチコちゃんを保護することができたとのことでした。

幸せな家猫に

その後チコちゃんは投稿主さん宅で家猫ライフをスタートしたそう。最初にご紹介したような無防備な寝姿を見せてくれるようにもなり、お家に来て365日目にはオリジナルの猫ちゃんケーキを作ってお祝いしたそうです。

出会った当初は威嚇をしていたチコちゃんでしたが、現在は投稿主さんと幸せに暮らしているようです。ハチワレ猫のチコちゃんは、これからも可愛い姿を沢山見せてくれそうですね。

最初にご紹介した投稿は8.4万回以上再生され「完全に安心しきった寝方ですね」「苦しくないか？って聞きたくなる寝姿ｗ」等のコメントが寄せられ、可愛くて変わった寝姿に思わず見入ってしまう人が続出していたようです。

YouTubeチャンネル「chiko channel」では、保護猫のチコちゃんの成長記録や日常の可愛いワンシーンが投稿されています。チコちゃんのちょっとした仕草も可愛いと話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「chiko channel」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。