7月7日より放送開始となるTVアニメ「対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～」の最新情報が発表された。本作のメインPVが公開！花冷えが歌うオープニング主題歌「命短し対する乙女よ」、halcaが歌うエンディング主題歌「NEW GAME」の楽曲に乗せて、お嬢さま学校を舞台に女子高生たちが激しい格闘ゲームで火花を散らす、ギャップと熱血が融合した青春コメディ感たっぷりの映像に仕上