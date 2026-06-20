7月7日より放送開始となるTVアニメ「対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～」の最新情報が発表された。本作のメインPVが公開！花冷えが歌うオープニング主題歌「命短し対する乙女よ」、halcaが歌うエンディング主題歌「NEW GAME」の楽曲に乗せて、お嬢さま学校を舞台に女子高生たちが激しい格闘ゲームで火花を散らす、ギャップと熱血が融合した青春コメディ感たっぷりの映像に仕上がっている。

【PV】TVアニメ『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』メインPV｜2026年7月7日(火)放送開始！

そして、追加キャストの情報も発表！一ノ瀬花役は花守ゆみり、gekido役は檜山修之、禍腐餌悪霊役は阿座上洋平が、そして星識役は八代拓に決定した。各キャスト陣より意気込みコメントも到着し、今回追加発表となったキャラクター含め、メインキャラクターのキャラボイスもメインPV内で公開している。さらに、放送情報詳細と7月7日より放送開始となる第1話のあらすじと先行カットも公開された。

そしてストリートファイター6とのコラボが決定している本作で、藤宮亜里沙のストリートファイター6内使用キャラクターが「ガイル」であることが判明した。使用キャラクター公開に伴い、ストリートファイター6×対ありでした。コラボビジュアルも発表された。今週末6月20日(土)、21日(日)に大阪で開催される「ちゃやまち推しフェスティバル2026」では『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』のブース出展やオリジナルノベルティの配布なども予定されている。

第1話あらすじ・先行カット公開！

第1話「格ゲーはもうやめる」

お嬢さまばかりが通う黒美女子学院へ高等部から入学した深月綾はある日、同じく外部生の夜絵美緒が「白百合さま」と呼ばれ、慕われていることを知る。しかし、そんな「白百合さま」が空き教室で一人、格闘ゲームに興じている瞬間を目にしてしまい……。