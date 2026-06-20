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●今週の業種別騰落率ランキング ※6月19日終値の6月12日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：22 業種値下がり：11 業種 東証プライム：1556銘柄値上がり： 918 銘柄値下がり： 620 銘柄変わらず他：18 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 非鉄金属(0263) +19.14 ＪＸ金属 、古河電 、住友電 ２. 電