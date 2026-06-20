　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※6月19日終値の6月12日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　22 業種　　値下がり：　11 業種
　　　東証プライム：1556銘柄　　値上がり： 918 銘柄　　値下がり： 620 銘柄　　変わらず他：　18 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 非鉄金属(0263)　　 +19.14 　ＪＸ金属 <5016> 、古河電 <5801> 、住友電 <5802>
２. 電気機器(0266)　　 +10.98 　三井ハイテク <6966> 、村田製 <6981> 、日ケミコン <6997>
３. ガラス・土石(0261)　 +9.04 　ＮＧＫ <5333> 、フジミインコ <5384> 、ノリタケ <5331>
４. 機械(0265)　　　　　 +7.82 　マルマエ <6264> 、タツモ <6266> 、トムソン <6480>
５. 金属製品(0264)　　　 +7.23 　ＳＵＭＣＯ <3436> 、ニッパツ <5991> 、ＲＳテクノ <3445>
６. 建設業(0253)　　　　 +5.85 　三機工 <1961> 、きんでん <1944> 、関電工 <1942>
７. 空運業(0273)　　　　 +4.96 　ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>
８. 化学(0257)　　　　　 +3.35 　日本高純度 <4973> 、荒川化 <4968> 、デクセリ <4980>
９. ゴム製品(0260)　　　 +3.27 　浜ゴム <5101> 、住友ゴ <5110> 、ＴＯＹＯ <5105>
10. 精密機器(0268)　　　 +2.81 　Ｖテク <7717> 、東京計器 <7721> 、タムロン <7740>
11. 情報・通信業(0275)　 +2.36 　さくらネット <3778> 、リンクユーＧ <4446> 、Ｆスターズ <3687>
12. その他金融業(0281)　 +2.14 　ムニノバＨＤ <547A> 、オリックス <8591> 、クレセゾン <8253>
13. 銀行業(0278)　　　　 +2.13 　東京きらぼし <7173> 、京都ＦＧ <5844> 、みずほＦＧ <8411>
14. 証券・商品(0279)　　 +2.04 　野村 <8604> 、松井 <8628> 、ＪＩＡ <7172>
15. 鉄鋼(0262)　　　　　 +2.00 　大同特鋼 <5471> 、菱製鋼 <5632> 、日精線 <5659>
16. 食料品(0254)　　　　 +1.53 　味の素 <2802> 、サッポロＨＤ <2501> 、コカＢＪＨ <2579>
17. パルプ・紙(0256)　　 +1.31 　レンゴー <3941> 、ザ・パック <3950> 、王子ＨＤ <3861>
18. 輸送用機器(0267)　　 +1.14 　大同メ <7245> 、三桜工 <6584> 、川重 <7012>
19. 石油・石炭(0259)　　 +1.14 　コスモＨＤ <5021> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、ニチレキＧ <5011>
20. 繊維製品(0255)　　　 +0.89 　富士紡ＨＤ <3104> 、クラボウ <3106> 、三陽商 <8011>
21. 保険業(0280)　　　　 +0.44 　アニコムＨＤ <8715> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、第一ライフ <8750>
22. 医薬品(0258)　　　　 +0.30 　住友ファーマ <4506> 、協和キリン <4151> 、大幸薬品 <4574>
23. サービス業(0283)　　 -0.05 　サンウェルズ <9229> 、アイケイケイ <2198> 、グロービング <277A>
24. 倉庫・運輸(0274)　　 -0.27 　三井倉ＨＤ <9302> 、上組 <9364> 、住友倉 <9303>
25. その他製品(0269)　　 -0.30 　キングジム <7962> 、フラベッドＨ <7840> 、菱鉛筆 <7976>
26. 小売業(0277)　　　　 -0.93 　ニトリＨＤ <9843> 、ＪＩＮＳＨＤ <3046> 、コロワイド <7616>
27. 電気・ガス(0270)　　 -0.97 　レノバ <9519> 、Ｊパワー <9513> 、邦ガス <9533>
28. 卸売業(0276)　　　　 -1.09 　東邦ＨＤ <8129> 、神戸物産 <3038> 、三井物 <8031>
29. 陸運業(0271)　　　　 -1.17 　阪急阪神 <9042> 、ＳＢＳＨＤ <2384> 、福山運 <9075>
30. 鉱業(0252)　　　　　 -1.26 　ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、石油資源 <1662>
31. 不動産業(0282)　　　 -1.46 　フジ住 <8860> 、エスコン <8892> 、菱地所 <8802>
32. 水産・農林業(0251)　 -1.56 　Ｕｍｉｏｓ <1333> 、ニッスイ <1332> 、ホクト <1379>
33. 海運業(0272)　　　　 -7.76 　商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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