●今週の業種別騰落率ランキング



※6月19日終値の6月12日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 22 業種 値下がり： 11 業種

東証プライム：1556銘柄 値上がり： 918 銘柄 値下がり： 620 銘柄 変わらず他： 18 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 非鉄金属(0263) +19.14 ＪＸ金属 <5016> 、古河電 <5801> 、住友電 <5802>

２. 電気機器(0266) +10.98 三井ハイテク <6966> 、村田製 <6981> 、日ケミコン <6997>

３. ガラス・土石(0261) +9.04 ＮＧＫ <5333> 、フジミインコ <5384> 、ノリタケ <5331>

４. 機械(0265) +7.82 マルマエ <6264> 、タツモ <6266> 、トムソン <6480>

５. 金属製品(0264) +7.23 ＳＵＭＣＯ <3436> 、ニッパツ <5991> 、ＲＳテクノ <3445>

６. 建設業(0253) +5.85 三機工 <1961> 、きんでん <1944> 、関電工 <1942>

７. 空運業(0273) +4.96 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

８. 化学(0257) +3.35 日本高純度 <4973> 、荒川化 <4968> 、デクセリ <4980>

９. ゴム製品(0260) +3.27 浜ゴム <5101> 、住友ゴ <5110> 、ＴＯＹＯ <5105>

10. 精密機器(0268) +2.81 Ｖテク <7717> 、東京計器 <7721> 、タムロン <7740>

11. 情報・通信業(0275) +2.36 さくらネット <3778> 、リンクユーＧ <4446> 、Ｆスターズ <3687>

12. その他金融業(0281) +2.14 ムニノバＨＤ <547A> 、オリックス <8591> 、クレセゾン <8253>

13. 銀行業(0278) +2.13 東京きらぼし <7173> 、京都ＦＧ <5844> 、みずほＦＧ <8411>

14. 証券・商品(0279) +2.04 野村 <8604> 、松井 <8628> 、ＪＩＡ <7172>

15. 鉄鋼(0262) +2.00 大同特鋼 <5471> 、菱製鋼 <5632> 、日精線 <5659>

16. 食料品(0254) +1.53 味の素 <2802> 、サッポロＨＤ <2501> 、コカＢＪＨ <2579>

17. パルプ・紙(0256) +1.31 レンゴー <3941> 、ザ・パック <3950> 、王子ＨＤ <3861>

18. 輸送用機器(0267) +1.14 大同メ <7245> 、三桜工 <6584> 、川重 <7012>

19. 石油・石炭(0259) +1.14 コスモＨＤ <5021> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、ニチレキＧ <5011>

20. 繊維製品(0255) +0.89 富士紡ＨＤ <3104> 、クラボウ <3106> 、三陽商 <8011>

21. 保険業(0280) +0.44 アニコムＨＤ <8715> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、第一ライフ <8750>

22. 医薬品(0258) +0.30 住友ファーマ <4506> 、協和キリン <4151> 、大幸薬品 <4574>

23. サービス業(0283) -0.05 サンウェルズ <9229> 、アイケイケイ <2198> 、グロービング <277A>

24. 倉庫・運輸(0274) -0.27 三井倉ＨＤ <9302> 、上組 <9364> 、住友倉 <9303>

25. その他製品(0269) -0.30 キングジム <7962> 、フラベッドＨ <7840> 、菱鉛筆 <7976>

26. 小売業(0277) -0.93 ニトリＨＤ <9843> 、ＪＩＮＳＨＤ <3046> 、コロワイド <7616>

27. 電気・ガス(0270) -0.97 レノバ <9519> 、Ｊパワー <9513> 、邦ガス <9533>

28. 卸売業(0276) -1.09 東邦ＨＤ <8129> 、神戸物産 <3038> 、三井物 <8031>

29. 陸運業(0271) -1.17 阪急阪神 <9042> 、ＳＢＳＨＤ <2384> 、福山運 <9075>

30. 鉱業(0252) -1.26 ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、石油資源 <1662>

31. 不動産業(0282) -1.46 フジ住 <8860> 、エスコン <8892> 、菱地所 <8802>

32. 水産・農林業(0251) -1.56 Ｕｍｉｏｓ <1333> 、ニッスイ <1332> 、ホクト <1379>

33. 海運業(0272) -7.76 商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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