「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）寄せられた期待に応え続ける姿が心強く、尊かった。２桁得点を支えたのは、華やかな一発と献身的な打撃。阪神・大山悠輔内野手が２試合連続本塁打を放ち、２打席連発で１試合４打点と躍動した。「試合に勝った、そこが一番です」とチーム全員で喜べる瞬間をかみしめた。まずは八回先頭で宮城から左越えに９号ソロ。九回１死では坂本から左翼席ギリギリに突き刺して、９年