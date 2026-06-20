「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）

寄せられた期待に応え続ける姿が心強く、尊かった。２桁得点を支えたのは、華やかな一発と献身的な打撃。阪神・大山悠輔内野手が２試合連続本塁打を放ち、２打席連発で１試合４打点と躍動した。「試合に勝った、そこが一番です」とチーム全員で喜べる瞬間をかみしめた。

まずは八回先頭で宮城から左越えに９号ソロ。九回１死では坂本から左翼席ギリギリに突き刺して、９年連続の２桁本塁打を到達した。「やっぱり横浜スタジアムというところで、何があるか分からない球場ですし」。初回１死二、三塁では遊ゴロで追加点をもたらし、五回は低めの変化球をすくって左犠飛。点差に関係なく高い集中力を保ち、得点に絡み続けた貢献度が頼もしかった。

横浜スタジアムでの公式戦は、この日が通算３０００試合目。大山はプロ２年目の１８年９月１６日に同球場で１試合６安打を放ち、１試合３本塁打で７打点を挙げていた。２打席連発は４月２２日以来今季２度目で、それも横浜スタジアムだった。「またあした試合があるので、しっかり準備したい」。好相性ぶりが際立つ舞台で、勝利につながる一打を求めていく。

◆７度目の２打席連続アーチ 大山の１試合複数本塁打は、今季４月２２日ＤｅＮＡ戦以来１２度目。また２打席連続本塁打も同戦以来で、自身７度目だ。これで今季１０号となり、２年目の１８年から９年連続で２桁本塁打に到達。球団７人目で、生え抜きでは５人目。